فتح مقاعد جديدة لجمهور نهائي الكأس في استاد هزاع بن زايد

أعلن اتحاد كرة القدم عن فتح مقاعد جديدة في مدرجات استاد هزاع بن زايد، نظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة يوم الجمعة المقبل.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، أمس: «تلبية لرغبة جماهير الفريقين قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم فتح مقاعد جديدة في مدرجات استاد هزاع بن زايد، الذي سيكون مسرحاً للنهائي الأغلى، وتتوافر التذاكر بكمية محدودة عبر موقع (بلاتينيوم لست)».

ويلتقي الشارقة مع الوحدة في نهائي الكأس عن الموسم الماضي وسط حالة ترقب كبيرة من الجماهير، خصوصاً بعد الحالة الفنية المميزة التي يعيشها كلا الفريقين في الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتل الشارقة الترتيب الثاني على لائحة الدوري برصيد 13 نقطة، فيما جمع الوحدة 10 نقاط منتشياً في الجولة الماضية بالفوز في «الكلاسيكو» أمام العين في استاد هزاع بن زايد، وهو الملعب الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للكأس.