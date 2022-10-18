هجن زعبيل تتألق في تحديات سن اللقايا واليذاع بختام تمهيدي المرموم

تألقت هجن زعبيل في منافسات اليوم الختامي لتمهيدي المرموم، الذي أقيم تخليداً لذكرى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، من خلال تحديات سن اللقايا واليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على مدار ثمانية أشواط، أربعة لسن اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات، ومثلها لسن اليذاع لمسافة خمسة كيلومترات.

وتمكنت هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم من السيطرة على السيارات الثمانية المخصصة للفائزين بسن اللقايا واليذاع، بعدما فازت (الشاهينية) لهجن زعبيل تحت قيادة راشد محمد مروشد بالمركز الأول في الشوط الأول للقايا البكار في توقيت قدره 5:54:6 دقائق كان هو الأفضل في سن اللقايا، بينما أهدى (شاهين) هجن زعبيل ومضمرها راشد ثاني الألقاب بحصوله على صدارة اللقايا الجعدان بزمن بلغ 5:53:2 دقائق.

وتكفلت (الشاهينية) بإهداء هجن زعبيل النقطة الثالثة بعد أن حسمت سباق اللقايا البكار تحت قيادة راشد محمد مروشد في زمن قدره 5:55:7 دقائق، وتألق (شاهين) لهجن زعبيل في الشوط الرابع للقايا الجعدان وتمكن من الوصول إلى خط النهاية متقدماً الجميع بتوقيت بلغ 5:57:3 دقائق.

وواصلت هجن زعبيل مشوار تألقها، وتمكنت (الشاهينية) لهجن زعبيل بقيادة راشد محمد مروشد من انتزاع صدارة الشوط الرئيس لليذاع البكار بزمن قدره 7:36:0 دقائق، وأضاف (شاهين) لهجن زعبيل اللقب الثاني للشعار في سن اليذاع والسادسة توالياً في ختام تمهيدي المرموم، وذلك بعد أن حصل على قمة اليذاع الجعدان مسجلاً توقيتاً قدره 7:31:8 دقائق.

وجددت هجن زعبيل تألقها من خلال الشوط السابع لليذاع البكار والذي نجحت (الشاهينية) في حسمه بقيادة راشد محمد مروشد بزمن قدره 7:36:1 دقائق، وكسب (شاهين) آخر تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في تمهيدي المرموم، وأهدى هجن زعبيل اللقب الثامن في يوم الختام، بحصوله على لقب اليذاع الجعدان والتوقيت الأفضل والذي بلغ 7:26:6 دقائق.

في المقابل اختتمت هجن أبناء القبائل مشاركتها في تمهيدي وذلك عبر أربعة أشواط في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات، جاءت قوية ومثيرة، وحصل من خلالها الفائزون بالمركز الأول على سيارات فاخرة.

ونجحت (لفحه) المملوكة لسلطان سويد زايد سويد المنصوري في الفوز بالشوط الأول للقايا البكار المحليات بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 7:31:7 دقائق، وأجادت (جود) ملك علي سعيد سالم الزرعي في الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات إذ قطعت رحلة السباق بزمن بلغ 7:30:9 دقائق، وأهدى (الذيب) شعار مالكه محمد الحزمي قنّاص العامري لقب اللقايا الجعدان المحليات مسجلاً التوقيت الأفضل في سن اللقايا والذي بلغ 7:29:0 دقائق.

أما (والم) لعامر محمد زايد المنصوري فقد أبدع في رابع الأشواط للقايا الجعدان المهجنات واستحق الانتصار بزمن قدره 7:37:1 دقائق، بينما اتسمت تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل في ختام تمهيدي المرموم بالقوة والإثارة، ودونت (العزوم) اسمها في الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات لمالكها أحمد مطر ماجد طارش الخيلي بعد أن حققت توقيتاً بلغ 9:21:8 دقائق.

وأدت (مهمة) المهمة على أكمل وجه وأهدت مالكها مسعود راشد محمد آل فهيده المري صدارة الشوط الرئيس لليذاع البكار المهجنات مسجلة أفضل توقيت بلغ 9:09:2 دقائق، وكان الإبداع من نصيب شعار سالم عبيد بالحلوس ذيبان العامري الذي قدم (الشامي) على صدارة اليذاع الجعدان المحليات بزمن قدره 9:11:2 دقائق، واختتم (فواز) لمانع علي محمد حماد الشامسي رحلة أبناء القبائل في تمهيدي المرموم بحصوله على المركز الأول في تحدي اليذاع الجعدان المهجنات بزمن بلغ 9:11:6 دقائق.