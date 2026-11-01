محمد بن راشد يعلن إطلاق «مجمع دبي لأبحاث المستقبل» تحت اسم «ند زعبيل»

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأحد، إطلاق "مجمع دبي لأبحاث المستقبل" تحت اسم "ند زعبيل".

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "علمتني الحياة بأن المستقبل لا يُنتظر بل يصنع.. وبأن التحديات التي تواجهها الأمم ليس سببها سرعة تطورات المستقبل.. بل بطء الاستعداد له والتفكير فيه".

وأضاف سموه: "اليوم نطلق (مجمع دبي لأبحاث المستقبل) الذي أسميناه (ند زعبيل)".

وتابع سموه: "هدفه استقطاب 30 ألف باحث ومتخصص للاستفادة من خدماته في تطوير القطاعات الحيوية المستقبلية المرتبطة بحياة الإنسان".

وختم سموه: "ند زعبيل سيستكمل منظومتنا الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل.. وسينضم لمؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل وغيرها ليشكلوا معاً أفضل بيئة في العالم للاستشراف والاستعداد وصنع المستقبل.. وقادمنا أجمل بإذن الله".