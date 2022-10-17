«جوهر سعفان» يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

واصل الجواد «جوهر سعفان»، العائد لـ«إسطبلات سعفان»، تألقه ونجح في الاحتفاظ بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للعام الثالث على التوالي، في سباق المحطة الـ12 التي أقيمت أول من أمس، في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ29 للكأس الغالية.

وتمكّن «جوهر سعفان» بإشراف المدرب ميشيل كوكيدس، وقيادة الفارس كريم محمد حسن، من حصد لقب الشوط الخامس (الرئيس) للعام الثالث على التوالي في مهرجان الكأس الغالية، متفوقاً على صاحب المركز الثاني «بريق الأمل»، فيما جاء ثالثاً «تحيا مصر».

وشهد المهرجان مشاركة 57 خيلاً في سبعة أشواط، بقيمة جوائز وصلت إلى 590 ألف جنيه مصري، كما أقيم تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، برئاسة مطر الظاهري، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وفي بقية النتائج فاز «أمير سعفان» بلقب الشوط الأول، و«ميسون الأصيل» بلقب الشوط الثاني، و«كنعان إخناتون» بالشوط الثالث، و«سفير مهرلايف» بلقب الشوط الرابع، كما شهد الشوط السادس فوز «أميرة سعفان»، وأخيراً حصد «مناضل سعفان» لقب الشوط السابع.

وشهد المهرجان وتوّج الفائزين فيصل الرحماني، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب ممثلي الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.