«الشقي 96» يتوّج بلقب «الشراعية 60 قدماً»

توّج طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم أول من أمس، في شواطئ دبي. وعاد المركز الثاني إلى «التبر 55»، لمالكه راشد محمد بن غدير، وبقيادة النوخذة خلفان المهيري، بينما حلّ ثالثاً طاقم السفينة «طوفان 21»، لمالكها النوخذة أحمد المرزوقي.

وشارك في الحدث 80 سفينة أبحرت من عمق مياه الخليج العربي لمسافة تزيد على 15 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية، في شواطئ جميرا قبالة فندق «برج العرب».

وعقب نهاية السباق مباشرة، قام جمال زعل المهيري، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري، مشرف السباق، والمقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وقال المهيري، في تصريح صحافي: «إن تغيّر اتجاه وسرعة الرياح في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، أوجد إثارة كبيرة ومتناهية في السباق، الذي تميز بالمنافسة والتكتيك بين النواخذة والبحارة، ما يسهم في إضافة المزيد من الخبرات للبحارة، ويعيد اكتشاف أبطال ونواخذة جدد يرسمون ملامح الفترة المقبلة من جيل الشباب. وهنأ المهيري نواخذة وبحارة وأطقم السفن «الشقي 96» (الأول)، و«التبر 55» (الثاني)، و«طوفان 21» (الثالث)، التي حصدت الصدارة، كما أشاد بجميع المشاركين.