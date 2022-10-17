القمزي يهدي فريق أبوظبي الفوز برابعة جولات الفورمولا1

حلّق نجم فريق أبوظبي، ثاني القمزي، على زورق «أبوظبي 5»، بلقب الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت أمس في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينيا الإيطالية، بعد أن تفوق في السباق الرئيس للجولة، وصمد في المركز الأول طوال 70 دورة، في حين حل ثانياً زورق السويدي جوناس آندرسو، وثالثاً زورق «أبوظبي 6»، بقيادة شون تورنتي.

وواصل الفريق الإماراتي صدارته البطولة مع نهاية الجولة الرابعة، بوصول شون للنقطة رقم 64، في المركز الأول في الترتيب العام، فيما يحتل ثاني القمزي المركز الثاني، برصيد 55 نقطة، ويأتي ثالثاً في الترتيب العام جوناس آندرسون، برصيد 46 نقطة.