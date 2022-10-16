عجمان يكتفي بالتعادل السلبي مع خورفكان

اكتفى عجمان بالتعادل السلبي أمام مستضيفه خورفكان في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد راشد بن سعيد ضمن المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ولم يقدم البرتقالي ما يشفع له للحصول على النقاط الثلاث ومواصلة انتصاراته، فجاء أداءه الهجومي أقل بكثير مما كان في المباريات الماضية، في حين ظهرت خطورة خورفكان من خلال الهجمات المرتدة حيث أضاع ايلتون موراتي، فرصة التقدم على الضيوف وهو على بوابة المرمى وأنقذها الحارس علي الحوسني ببراعة فائقة.

وعاد تاختسيدس، ليُهدر فرصة أخرى على خورفكان للتقدم بعد أن سدد كرة قوية من على حافة الصندوق، لمست يد الحارس وارتطمت في العارضة قبل أن تستقر بعد ذلك خارج المرمى.

ولم يشهد الشوط الثاني أي جديد على مستوى النتيجة وات تحسن أداء البرتقالي نوعا ما وكان أبرزها محاولة فراس بالعربي والذي بالكرة وهو على بُعد مسافة قريبة من المرمى.