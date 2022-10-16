رابطة المحترفين تُكمل التحضيرات لمنتدى روابط الدوريات العالمية

أكملت رابطة المحترفين الإماراتية، التجهيزات للاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، المقررة إقامته يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، وذلك في دبي، لأول مرة في المنطقة، ويعتبر أحد أهم الملتقيات التي من شأنها أن ترسم مستقبل لعبة كرة القدم المحترفة في العالم.

وكشفت الرابطة، في بيان صحافي أمس، عن اعتماد حضور رفيع المستوى في المنتدى، بوجود ممثلي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى ممثلي روابط دوريات كل من: إنجلترا، أستراليا، بلجيكا، كوستاريكا، الدنمارك، مصر، الإكوادور، فرنسا، ألمانيا، الهند، إسرائيل، قطر، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا، بنما، بولندا، البرتغال، السعودية، أسكتلندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، أميركا، أوزبكستان وزيمبابوي.

وستقام جلسات وورش عمل المنتدى على مدار يومين في فيستفال سيتي دبي، يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا التي ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة وتنسيق الروزنامة الدولية للمنافسات، وغيرها من الجوانب حول الانتقالات وحقوق اللاعبين وغيرها، على أن تشهد تقديم مخرجات وتوصيات من شانها أن تحدد الكثير من ملامح العمل المرتبط بصناعة كرة القدم حول العالم، وسبل التطوير، وتجاوز التحديات الحالية والمتوقعة، كما ستتم مناقشة أحدث تطورات الأصول الرقمية في عالم كرة القدم وآلية تطبيقها.