7 لاعبين يحدّدون مسار قمة الشارقة والوصل

يحلّ الوصل ضيفاً على الشارقة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء من العيار الثقيل، كونه يجمع الشارقة «المتصدر» برصيد 13 نقطة مع الوصل «الوصيف» بـ11 نقطة كأفضل مركز يحققه منذ 2017، إذ يدافع «الملك» عن الصدارة، في حين يسعى الوصل إلى مفاجأة مضيفه وإلحاق أول هزيمة به، علماً أن الوصل لم يفز على الشارقة في الدوري منذ ثلاثة مواسم سابقة، كان آخرها ذهاباً وإياباً في دوري الموسم المنصرم، فيما يعود آخر فوز حققه الوصل على الشارقة في الدور الثاني لدوري موسم 2018-2019 بنتيجة 3-2.

ويعول الفريقان في هذه المواجهة القوية على سبعة لاعبين بإمكانهم تحديد مصير المباراة وهم: رباعي الشارقة المهاجم الإسباني باكو الكاسير، والبرازيليان كايو لوكاس ولوان بيريرا، والبوسني ميراليم بيانيتش، وفي الوصل فابيو دي ليما، الذي سجل «هاتريك» في مباراة الوصل الأخيرة أمام الظفرة، والبرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا، وتوماس شانكالاي.

وتمثل المباراة أيضاً تحدياً خاصاً بين مدرب الشارقة الروماني كوزمين، والوصل الأرجنتيني خوان بيتزي، إذ يخوض كوزمين هذه المباراة وعينه على المواجهة المرتقبة مع الوحدة في 21 الجاري في نهائي كأس رئيس الدولة.

ويراهن الشارقة على المعنويات العالية للاعبيه في أعقاب النتائج الإيجابية التي حققها الفريق حتى الآن، إذ فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط أمام الجزيرة في الجولة الماضية.

في المقابل، فإن الوصل الذي صعد إلى مركز الوصيف لأول مرة في تاريخه منذ فترة طويلة، وخاض حتى الآن خمس مباريات فاز في ثلاث وتعادل في مباراتين ولم يخسر، يخوض هذه المباراة وهو في أحسن حالاته، بعدما عاد بقوة إلى الواجهة وقدم مستوى مميزاً خلال الجولات الخمس الماضية.

ويأمل «الإمبراطور» الوصلاوي في رد الدين للشارقة بعدما صعد للقاء الوحدة في نهائي كأس رئيس الدولة على حسابه.