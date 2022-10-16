«ريمونتادا» تقود الشارقة لفوز مثير على خورفكان في «الصالات»

حقق فريق الشارقة فوزاً مثيراً، بـ«ريمونتادا» قلبت تأخره (3-صفر) في نهاية الشوط الأول إلى فوز على مضيفه خورفكان بنتيجة (6-3)، وذلك ضمن دوري رديف كرة قدم الصالات. ويحسب للاعب الشارقة علي الحمادي الدور الفاعل والمؤثر في تحقيق الريمونتادا عندما سجل وحده أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، إضافة إلى هدفين سجلهما كل من خلفان النقبي وخلفان الحمادي، في مباراة ظهرت بمستوى فني عال. واكتفى خورفكان بالأهداف التي سجلها له محمد عادل ومعاذ موسى وعبدالله الشمبيلي. وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد الشارقة ست نقاط مقابل ثلاث لصالح خورفكان، بينما يتصدر اتحاد كلباء الدوري برصيد 12 نقطة.