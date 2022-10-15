خبرة يوسف جابر تقود شباب الأهلي إلى فوز مثير على الجزيرة

أحرز يوسف جابر هدفاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليفوز شباب الأهلي على الجزيرة بعشرة لاعبين بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، على استاد راشد ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد الجزيرة عند 11 نقطة.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول ومحمد جمعة بيليه كرة قوية تصدى لها علي خصيف (27)، قبل أن يحرز السوري عمر خريبين الهدف الأول من هجمة قادها كارتابيا ووصلت إلى عيد خميس الذي لعب كرة عرضية وقابلها خريبين برأسه في المرمى (30).

أما الشوط الثاني فشهد تحسنا كبيرا في أداء الجزيرة وتألق الحارس حسن حمزة في التصدي لأكثر من فرصة خطرة، بينما حصل علي خصيف على بطاقة حمراء بعدما عرقل المنفرد كارتابيا (83)، وأحرز البرازيلي برونو الهدف الأول من تسديدة خدعت الحارس حسن حمزة (87) قبل أن يحرز يوسف جابر، مستفيدا من خبرته الطويلة، هدف الفوز في الوقت القاتل من خلال كرة رأسية مميزة.