"غودولفين" يُتوّج ببطولة الملاك في بريطانيا للمرة الـ 15

تُوج فريق "غودولفين" اليوم في مضمار "آسكوت" العريق، بلقب بطولة الملاك في بريطانيا للمرة الـ 15 بتاريخ البطولة، وذلك في سباق "يوم الأبطال" الذي يمثل خاتمة الموسم البريطاني، كما حصل فارس "غودولفين" وليام بيوك على لقب بطل الفرسان، للمرة الأولى في مسيرته.

وجاء لقب بطولة الملاك، عقب موسم استثنائي للشعار الأزرق، وحصول "غودولفين" على جوائز مالية فاقت ستة ملايين جنيه إسترليني، قبل احتساب جوائز اليوم الختامي للموسم، خصوصاً أن جياد الشعار الأزرق حققت انتصارات باهرة في سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، أبرزها تتويج "كوريباس" بلقب 2000 غينز الإنجليزي، وتتويج الجواد ذاته بلقب "سانت جيمس بالاس ستيكس" في مهرجان "رويال آسكوت".