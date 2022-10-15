زوارق أبوظبي تسابق الزمن في مونديال الفورمولا1

تنطلق، اليوم، منافسات سباق أفضل زمن وتحدي السرعة، ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، المقامة في أولبيا بجزيرة سردينيا الإيطالية، عبر واحدة من أكثر مراحل البطولة إثارة هذا الموسم، خصوصاً مع المنافسة القوية على حصد النقاط، والتقدم للمراكز الأولى ضمن المنافسة. وتنشد زوارق فريق أبوظبي بداية قوية في سباق السرعة من أجل الوصول لانطلاقة متقدمة في السباق الرئيس للجولة، والذي ينطلق غداً، ويستهلّ زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وزورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي أحداث الجولة العاصفة، بالتطلع لحصد أفضل الأزمنة اليوم أمام طموحات قوية لـ14 زورقاً تشارك في المسابقة.