80 سفينة تتنافس على لقب الشراعية 60 قدماً

تشهد شواطئ دبي، ظهر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع انطلاق سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

ويأخذ سباق اليوم أهمية قصوى عند النواخذة والملاك والبحارة، لأنه يمثل أول محطة في سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي تتضمن هذا الموسم أربعة سباقات على مدار الموسم الذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي، ويستمر حتى شهر مايو المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد السباق اليوم مشاركة ما يزيد على 80 سفينة أكدت حضورها في السباق الكبير، مع إغلاق باب التسجيل يوم أمس.