شروط آسيوية جديدة لاختيار مقيمي ومحاضري حكام النخبة

شارك علي حمد البدواوي، عضو اتحاد الكرة عضو لجنة الحكام الآسيوية، في الاجتماع السادس للجنة الحكام الآسيوية، الذي عقد أول من أمس، برئاسة دو زهاوكاي، رئيس اللجنة. وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على عدد من القرارات الهادفة للارتقاء بمعايير الانضمام والاختيار لمقيمي ومحاضري حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي، من دون الاعتماد على دورات (فوتورو 3) التي يعقدها الاتحاد الدولي. ومن التغييرات شرط امتلاك مقيمي ومحاضري حكام النخبة خبرة لا تقل عن خمس سنوات، بدلاً من المعيار الحالي الذي يشترط خبرة عامين، وأن يكونوا أقل من سن 65 عاماً، وإتقانهم اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة، بجانب شروط أخرى.

وسيأخذ الاتحاد القاري بالاعتبار حكام النخبة المتقاعدين أصحاب الخبرة بالنسخة السابقة من المونديال، وكذلك حكام النخبة المعتزلين، الذين عملوا في مجال تطوير وتدريب قضاة الملاعب.