5 عوامل تسلط الضوء على قمة كلباء ودبا

يستضيف استاد نادي اتحاد كلباء يوم غد، مباراة مهمة تجمعه مع ضيفه دبا الفجيرة، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وتتميز المباراة بكثير من الأهمية في تحقيق طموح الفريقين في الدوري، حيث يبلغ رصيد كلباء سبع نقاط في المركز الثامن، بينما دبا له نقطة واحدة في المركز الأخير، وهو الراغب بشدة في تحقيق الفوز الأول. وتبرز إلى الواجهة خمسة عوامل ستزيد من قوة وإثارة المباراة:

النقطة الـ10

يبحث مدرب كلباء، فرهاد مجيدي، عن فوز مهم سيقوده للوصول إلى النقطة العاشرة، ما يضعه في المركز الخامس كأفضل ترتيب للفريق في انطلاق المسابقة، وهو ما سينقله من منطقة الأمان إلى مركز أقرب إلى فرق القمة. وأيضاً لتأكيد النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الجولات الماضية، آخرها اقتناص تعادل مهم أمام شباب الأهلي. وتتعزز صفوف كلباء بعودة التوغولي مالابا.

أول فوز لدبا وغريغوري

يبحث الفرنسي غريغوري المدرب الجديد لدبا عن تحقيق أول فوز له ولـ«النواخذة» في الموسم الجاري، وذلك بعد أن تولى المهمة أخيراً. وغريغوري على علم تام بالملعب الذي يعرفه جيداً، حين كان لاعباً سابقاً في صفوف «النمور». ويدرك دبا أن الفوز متاح رغم كونه يلعب خارج ملعبه، ما سيحفز لاعبيه لتقديم أفضل مستوياتهم على أمل ترك المركز الأخير.

ديربي مثير

بعيداً عن إمكانات الفريقين الفنية ومركزهما في ترتيب الدوري، فإن المباراة تعتبر ديربياً مهماً للفريقين، وغالباً ما يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وارتفاعاً في المستوى الفني بين الفريقين، ما يجعل توقع نتيجته أمراً صعباً.

تشكيلة الكأس

يرجح أن يخوض دبا مباراته بلاعبين معظمهم من التشكيلة التي خاضت مواجهة الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي شهدت تألق الفريق في معظم مجرياتها، رغم خسارته بصعوبة بنتيجة 0-1. وستكون المباراة فرصة أمام العديد منهم لإثبات جدارتهم أمام أنظار المدرب الجديد غريغوري.

حشد جماهيري

قام الناديان بحملات كبيرة لحشد الجماهير، نظراً لحاجتهما الماسة إلى نقاط المباراة، خاصة دبا الراغب بشدة في تصحيح المسار ومغادرة المركز الأخير. ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات حتى آخر مقعد، ما يرفع من مستوى إثارة المباراة.

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نقاط في رصيد كلباء في المركز الثامن، مقابل نقطة فقط لدبا في المركز الأخير.