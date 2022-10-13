سباق دبي لجري السيدات ينطلق 13 نوفمبر في جزيرة «بلو ووترز»

تنطلق منافسات النسخة التاسعة من «سباق دبي لجري السيدات»، في الساعة السابعة من صباح يوم 13 نوفمبر المقبل، الذي تنظمه مجموعة «بلان بي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، في جزيرة بلو ووترز في دبي، ويمتد السباق لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق حتى يوم السادس من نوفمبر، عبر موقع بريمير أونلاين، من خلال الرابط https://www.premieronline.com/event/dubai_womens_run_2022_6116، وتتاح المشاركة للنساء والفتيات من سن 12 عاماً فما فوق، ويمكن للصغار الذين تراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً المشاركة أيضاً برفقة ذويهم.

وذكر بيان صحافي: «يعد سباق دبي لجري السيدات الحدث الأهم في سباقات الجري للسيدات، الذي يجمع بين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات، والذي سيتم تنظيمه هذا العام في منطقة سياحية فريدة، هي جزيرة (بلو ووترز)، وستجري المتسابقات في مختلف شوارع الجزيرة، وتكون الانطلاقة والختام بجوار (عين دبي)، الأكبر من نوعها في العالم».

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر: «يمتلك السباق هذا العام طابعاً خاصاً، خصوصاً مع الدور الرائد للمرأة في بناء دولة الإمارات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في كل مجالات الحياة، لتكون مصدراً للإلهام والفخر، وسيحظى سباق دبي لجري السيدات هذا العام بمستوى كبير من الإثارة والمنافسة القوية، بما يتسق مع رؤية اتحاد ألعاب القوى، للوصول باللعبة إلى آفاق التطور الذي يترجم التطلعات المرجوة، لأن الفائز في نهاية الأمر هو المرأة التي تعزز مكانتها المرموقة في المجتمع، وبدورنا كاتحاد مسؤول عن نشر وتطوير رياضة ألعاب القوى في الدولة، نحن حريصون على مشاركة رياضياتنا من لاعبات الأندية والمنتخب الوطني في هذا الحدث، خاصة بعد تطور مستوى لياقتهن في الفترة الأخيرة».

وكان مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى وشركة بلان بي المنظمة للحدث، قد كشفوا عن تفاصيل «سباق دبي لجري السيدات»، في مؤتمر صحافي سابق حضره الممثل الهندي الشهير سانجاي دوت، سفير السباق.