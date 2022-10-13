31 لاعباً يمثلون الإمارات في مونديال بناء الأجسام وتحدي اللياقة البدنية

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم لبناء الأجسام للرجال، وتحدي اللياقة البدنية للسيدات، في كتالونيا بإسبانيا، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من نوفمبر المقبل، حيث يمثل منتخب الإمارات من الرجال 25 لاعباً في منافسات بناء الأجسام، وست لاعبات في تحدي اللياقة البدنية.

ويترأس البعثة فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعضاء أحمد الفلاسي، مديراً لمنتخب اللياقة البدنية للسيدات، وأحمد جوهر، مديراً لمنتخب بناء الأجسام للرجال، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.