الوصل يفسخ عقد البرازيلي نيريس بالتراضي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم أمس عن توصلها إلى اتفاق مع اللاعب البرازيلي، هويغلو دوس سانتوس نيريس، وذلك بفسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وذكرت الشركة أن نادي الوصل أنهى عقد اللاعب نيريس بالتراضي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

وكان الوصل تعاقد مع البرازيلي نيريس في 2020 بعقد يمتد حتى يونيو 2023، إذ شارك مع «الإمبراطور» في موسم 2020-2021، قبل أن تتم إعارته إلى نادي الحزم السعودي في الموسم الماضي، بينما لم يتم قيده في قائمة «الفهود» خلال الموسم الحالي عقب انتهاء إعارته لفريق الحزم.

ويقدم الوصل مستوى مميزاً في الموسم الجاري، وتنتظره مباراة قمة في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين أمام متصدر الترتيب الشارقة الأحد المقبل.