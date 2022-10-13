النصر يضغط «البطائح»

ابتسمت الأرض لأصحابها، أمس، خلال مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وذلك خلال فوز النصر على ضيفه البطائح 2-صفر، وعجمان على ضيفه الظفرة 3-1. وعلى استاد آل مكتوم بنادي النصر، حسم «العميد» أموره في الشوط الأول، حيث جاء هدفا الفوز عن طريق ريان مينديز «18»، ويعقوب البلوشي «28».

واستفاد أصحاب الأرض من البداية الجيدة التي دخلوا بها المباراة، واستطاعوا أن يضعوا البطائح تحت الضغط المستمر، واستفادوا من خطأ لحارسه زايد العامري في التمرير، ليتمكن مينديز من تسجيل هدف التقدم من لمسة ساحرة. بعدها استطاع يعقوب البلوشي أن يستغل عرضية ريان مينديز ويرتقي إليها برأسه قبل المدافعين، ويضع الكرة على يمين الحارس. وهدأ أداء النصر كثيراً في الشوط الثاني، بينما حاول البطائح على فترات متباعدة، وسجل هدفاً عن طريق لورنسي دو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ويلتقي الفريقان في 25 نوفمبر المقبل في مباراة العودة على ملعب اتحاد كلباء.

وفي المباراة الأخرى لم يجد عجمان صعوبة في الفوز على الظفرة، بعد مباراة تسيدها في معظم الفترات، ليُنهي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله علي مدن «29». وعزز محمد هلال من تقدم البرتقالي بإضافة الهدف الثاني من متابعة لتسديدة وليد أزارو «50».

وبعد هذا الهدف نشط الظفرة بصورة واضحة وتمكن من تقليص الفارق عن طريق البديل محمد إسماعيل «64»، من خطأ يتحمله الدفاع وحارس مرماه وليد أحمد، لكن عجمان تمكن بعد ذلك من توسيع الفارق عن طريق المغربي وليد أزارو، بعد خطأ لمدافع الظفرة رافائيل «72». ويستضيف الظفرة عجمان في مباراة العودة يوم 26 نوفمبر المقبل.

فوز في آخر دقيقة للوصل

أحرج الوصل مستضيفه خورفكان بفوز في آخر دقيقة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لتصبح مهمة الوصل أسهل في لقاء العودة. وتقدم خورفكان عن طريق فيليبي بعد خمس دقائق فقط، ثم تعادل للوصل ليما في الدقيقة 15. وفي الشوط الثاني استطاع الوصل أن يتقدم عن طريق أوليفيرا بهدف أثار اعتراض لاعبي خورفكان بداعي أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى «62». وظهر فيليبي من جديد، وتعادل لخورفكان بعدها بثلاث دقائق فقط، لكن الأرجنتيني شانكالاي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة «90+4».