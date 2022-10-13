العواني: «السوبر الأرجنتيني» يرسخ مكانة أبوظبي العالمية

تستضيف أبوظبي يناير المقبل 2023 كأس السوبر الأرجنتيني، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التي تمتد أربع سنوات. ورحّب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي، مبيناً في تصريح صحافي، أن «أبوظبي على أتم الاستعداد لاستضافة مميزة للمباريات الجماهيرية الكبرى»، مشيراً إلى أن «إقامة الحدث في ضيافة أبوظبي ترسخ سمعة ومكانة العاصمة كوجهة عالمية للرياضة».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، في تصريح صحافي: «الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ستعطي قدراً أكبر من الظهور العالمي، وتخلق فرصاً تجارية جديدة للأندية والرابطة الأرجنتينية». وضمن اتفاقية الشراكة تستضيف أبوظبي نوفمبر المقبل معسكر منتخب الأرجنتين التحضيري لمونديال قطر 2022، حيث يتضمن مباريات ودية يختتمها بلقاء المنتخب الإماراتي في 16 نوفمبر.