الشارقة يؤدي رقصته الأولى في كأس رابطة المحترفين

تغلب الجزيرة على مضيفه دبا الفجيرة، أمس، بهدف نظيف، وضرب الشارقة مرمى بني ياس بقوة 3-صفر، واستفاد الوحدة من أرضه وهزم اتحاد كلباء 2-1، في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، التي تقام أدوارها من الأول وإلى نصف النهائي على نظام خروج المغلوب من مجموع مباراتين، ذهاباً وإياباً، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة.في المباراة الأولى، سجل الروماني فلورين تناسي هدف الفوز الجزراوي في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، بعد أن تسلم كرة عرضية من زميله سالم راشد، سددها بالرأس قوية فاجأت حارس المرمى والمدافعين، وهزت شباك دبا، الذي قاده للمرة الأولى هذا الموسم مدربه الجديد، الفرنسي غريغوري، خلفاً للمقال الصربي زوران بوبوفيتش.

وفي مواجهة ثانية، تغلب الشارقة على مضيفه بني ياس بثلاثية نظيفة على استاد الشامخة في أبوظبي، على الرغم من أن «الملك» لعب من دون أبرز محترفيه الأجانب، الكاسير وبيانتش.

وسجل هدف الشارقة الأول اللاعب الغيني عثمان كمارا في الدقيقة التاسعة من المباراة، مستفيداً من خطأ دفاعي، بينما جاء الهدف الثاني بعد هجمة جماعية قادها عثمان كمارا، لتصل الكرة إلى سعيد الكعبي الذي أكملها في المرمى في الدقيقة 49، وعزز البرازيلي لوان بيريرا أهداف الشارقة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57، مستفيداً من خطأ دفاعي آخر.

وفي مباراة ثالثة، عزّز فريق الوحدة من حظوظه بالتأهل للدور المقبل في البطولة بعد فوزه على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، وسجل للعنابي سيباستيان تيغالي من ضربة جزاء في الدقيقة 56 حصل عليها العنابي بعد إعثار تعرض له المصري أحمد رفعت، بعدها بقليل، وبمجهود فردي للاعب لويس ميغيل نجح الوحدة في تسجيل هدفه الثاني بعد اختراقه لدفاع النمور بمهارة عالية وتسديده الكرة لتهز الشباك 58.

وقلص كلباء النتيجة بعد أن سجل له التوغولي مالابا من ضربة جزاء بعد إعثار سلطان الزعابي (90+2).

وتختتم الجولة اليوم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب عند الساعة الخامسة والربع مساء عجمان مع الظفرة، والنصر مع البطائح، وتختتم عند الثامنة مساءً بمباراة خورفكان مع الوصل.

مباريات اليوم

عجمان - الظفرة 17:15

النصر - البطائح 17:15

خورفكان - الوصل 20:00