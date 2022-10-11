«الانضباط» ترفض شكوى البطائح وتعاقب الوصل

عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

بعد الاطلاع على حيثيات الشكوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، قررت اللجنة رفض الشكوى المقدمة من نادي البطائح ضد مشاركة لاعب الوصل شانكلاي بالمباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بسبب تقديم الشكوى بعد الموعد المحدد، وألزمت اللجنة نادي البطائح «الشاكي» بالرسوم والمصاريف.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي الوصل بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغ وقدره (25) ألف درهم بسبب تصرفات جماهيره في مباراته أمام نادي النصر في ذات المسابقة.

ونظرت الانضباط في الإحالة المقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية مخالفة نادي دبا للائحة مسابقة دوري الشباب تحت 21 عامًا في مباراته أمام نادي العين، وقررت توجيه عقوبة الإنذار لنادي دبا بسبب عدم تواجد طبيب على دكة البدلاء.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، عاقبت لجنة الانضباط فريق جلف يونايتد بعقوبتي لفت نظر، الأولى بسبب مخالفته قواعد تسجيل اللاعبين، والثانية بسبب مخالفته بروتوكول عمليات المباريات، نتيجة إدخاله فحوصات ثلاثة إداريين بعد الوقت المحدد لذلك، فيما قررت خسارة فريق لافال يونايتد لمباراته أمام فريق الهلال يونايد بنتيجة ( 0 – 3 ) بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة في المباراة «موقوف من الموسم الماضي».

كما قررت اللجنة خسارة فريق أتلتيكوا آرابيا لمباراته أمام فريق يونايتد ( 0 – 3 )، لتخلفه عن حضور المباراة مع تحمله لمصاريف الحكام، واعتمدت اللجنة نتيجة مباراة يونايتد سبورت ضد ليوا ( 5 – 0 )، وذلك لتناقص عدد لاعبي فريق ليوا عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على نادي الذيد قدرها (40) ألف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بسبب إدخاله فحوصات غير صحيحة لأربعة لاعبين.

وعاقبت نادي البطائح بعقوبة لفت النظر لتأخره في النزول لأرضية الملعب لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني لمباراته أمام نادي الوصل في مسابقة دوري الشباب تحت 18 عامًا.

وقررت اللجنة خسارة فريق الظفرة لمباراته أمام النصر ( 0 – 3 ) في مسابقة دوري الأشبال تحت 14 عامًا (أ)، بسبب تخلفه عن حضور المباراة، ووجهت عقوبة لفت نظر لنادي الرمس لمخالفته بروتوكول المباريات في مسابقة تحت 12 عامًا (ب)، نتيجة ادخاله فحوصات اللاعبين بعد الوقت المحدد.