ظهر خيسوس أوونو حارس مرمى فريق أندورا الناشط في القسم الثاني للدوري الإسباني للمرة الأولى منذ تسببه في وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل، في حفل تأبينه بملعب أندورا.

ونزل لاعبو أندورا إلى أرض الملعب وهم يرتدون قمصاناً تحمل اسم "ميغيل"، حاملين باقات من الزهور البيضاء وذلك قبل لقاء أندورا وليغانيس.

وظهر أوونو بالزي الأسود وبدت على وجهه مشاعر حزن وألم عميقين ووقف يدعو للمهاجم الراحل بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً عليه.

وبسبب الاصطدام العنيف الذي أدى لوفاة المهاجم قررت لجنة الانضباط بالدوري الإسباني معاقبة الحارس الغيني الإستوائي بالإيقاف لمدة 12 مباراة وهي العقوبة التي عارضها جيرارد بيكيه مالك النادي وأسطورة دفاع برشلونة السابق.

يذكر أن أوونو وصف الساعات التي عاشها في أعقاب الاصطدام وبعد وفاة دي ميغيل بأنها الأصعب في حياته، مشدداً على أنه لا يجد ما يقوله.