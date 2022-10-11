«يد الشارقة» تقبض على النجمة «37» من بوابة السوبر

واصل فريق الشارقة لكرة اليد، كتابة فصل جديد في تاريخه، بإضافة لقبه الـ37 في اللعبة (36 محلياً + لقب خارجي)، بتتويجه، أول من أمس، بكأس «السوبر الإماراتي» للمرة الخامسة على التوالي، عقب فوز «الملك» على شباب الأهلي بنتيجة (32-27)، في مباراة جمعتهما على صالة نادي الوصل بدبي.

كما تضم خزائن النادي بجانب بطولاته المحلية، لقب «السوبر الإماراتي البحريني»، الذي توج به عام 2019، بجانب حصول الفريق على الميدالية البرونزية لمرتين على التوالي في بطولات الأندية الآسيوية الأبطال عامي 2018-2019.

ويضم السجل الذهبي لـ«يد الشارقة» في بطولاته المحلية، 16 لقب بطولة دوري، وتسعة ألقاب في مسابقة كأس رئيس الدولة، وخمسة في «السوبر الإماراتي»، وأربعة في مسابقة «كأس الإمارات»، ولقبين على صعيد مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، كما أضاف النادي الموسم الماضي 2021-2022، درع «التفوق العام» للمرة 18 بتاريخ اللعبة منذ تطبيق نظام المسابقة موسم 1999-2000، والممنوحة من قبل اتحاد كرة اليد للأندية الحاصلة على الكم الأكبر من الألقاب والبطولات في الموسم بكل فئات المراحل السنية.

وأكد مشرف كرة اليد في نادي الشارقة، جاسم محمد، أن الفريق المتوج برباعية الموسم الماضي، يطمح للاستفادة من الخبرات المكتسبة من مشاركته القوية في البطولة العربية الشهر الماضي، في تكرار السيناريو محلياً، والمنافسة على حصد ألقاب البطولات السبع للموسم الجديد 2022-2023، بعد أن استهل «الملك» ضربة البداية بالصورة المثلى، وحصد لقبه الخامس على التوالي في «السوبر الإماراتي»، والتأهل لمرة جديدة لتمثيل الدولة في «السوبر الإماراتي البحريني» المقررة إقامته 29 الشهر الجاري، ويجمع الشارقة مع بطل السوبر البحريني فريق النجمة.

وقال جاسم لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الأداء القوي الذي قدمه فريق الشارقة أمام شباب الأهلي، والنجاح طيلة مراحل المباراة في وضع فارق مريح من الأهداف، نحو استهلال الموسم الجديد بالصورة المثلى، وحصد لقب السوبر، يمثل امتداداً للخبرات المتراكمة التي اكتسبها لاعبونا في مشاركتهم الشهر الماضي في بطولة الأندية العربية الأبطال التي أقيمت في تونس، ونحن عازمون على استثمار هذا الزخم محلياً، نحو مواصلة مسيرة إنجازات الفريق، بطموح الهيمنة على جميع ألقاب البطولات السبع للموسم الجديد».

وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأن لاعبي الفريق، على قدر الطموحات الملقاة عليهم في تخطي التحديات التي يفرضها موسم طويل، يضم للمرة الأولى سبع بطولات، وعازمون خلاله على إكمال المسيرة نحو الهيمنة على جميع الألقاب المتاحة».