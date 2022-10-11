«الصقور» يحلق في «الهواة».. وحتا يعود للواجهة بفكر تدريبي جديد

تصدر نادي الإمارات ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى بعد ختام منافسات الجولة الخامسة التي أقيمت منافساتها أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، ويتشارك «الصقور» بالصدارة مع فرق دبا الحصن والجزيرة الحمراء والعربي برصيد 10 نقاط.

وأسفرت مباريات الجولة عن فوز بينونة على «سيتي» (3-1) والجزيرة الحمراء على «فرسان هسبانيا» (4-صفر)، والامارات على «جلف اف سي» (7-صفر)، وحتا على الفجيرة (2-1) والحمرية على العربي (1-صفر)، وتعادل التعاون مع الرمس، ومسافي مع الذيد، ودبا الحصن مع العروبة (1-1).

وشهدت منافسات الجولة الماضية مشاهد جديدة ابرزها سباعية الصقور في ثالث فوز لنادي الإمارات إضافة الى تحقيق فريقي حتا وبينونة الانتصار الثاني على التوالي في سعيهما لتحقيق طموحهما، ونجاح مدرب الاعصار الدكتور عبدالله مسفر في قيادة الفريق ليستعيد نتائجه الإيجابية وتحقيق أول فوز تحت قيادته خصوصاً أن الفوز جاء بعد أن تأخر حتا بهدف، وبفضل تغييرات تكتيكية ناجحة تمكن الفريق من قلب النتيجة لصالح حتا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتميزت الجولة بتسجيل لاعبين اثنين من نادي الإمارات الهاتريك وهما البرازيليان دياجو فارياس وليثيري سيلفا، ما يعكس القوة الهجومية والتهديفية للاعبي الصقور وظهور كاميرات النقل التلفزيوني للمرة الثانية في ملاعب الهواة، وذلك في مواجهة دبا الحصن والعروبة في اضافة نوعية للبطولة.

من جهته، عبر نائب رئيس نادي بينونة سلطان برغش المنهالي، عن سعادته بالفوز الثاني للفريق، ما أسهم بدخوله المنطقة الآمنة في ترتيب فرق البطولة، إضافة الى تمكن الفريق من تقديم الأداء الفني الجيد، ما قاده لتحقيق فوز مستحق.

وقال المنهالي لـ«الإمارات اليوم»: «ندرك في الفريق اننا مقبلون على مهمة صعبة في الموسم الحالي، كونها المرة الاولى التي يشارك الفريق في دوري الدرجة الأولى، وبصفتي نائب رئيس إدارة النادي سعيد بهذه المشاركة رغم صعوبتها، وشخصياً أتطلع لاستثمار الخبرة المتراكمة التي تعلمتها في نادي الجزيرة عندما كنت لاعباً لسنوات عديدة، وايضاً خلال تمثيلي للمنتخب الوطني لنحقق خطتنا التي أرى أنها خطة طموحة، ونادينا أسرة رياضية واجتماعية تجمعنا المحبة والود وكل الامور الايجابية التي تعلمتها في فخر أبوظبي، ونطمح لتعزيزها بشكل دائم».

ترتيب الفرق

- الإمارات 10.

- دبا الحصن 10.

- الجزيرة الحمراء 10.

- العربي 10.

- الرمس 8.

- الحمرية 7.

- العروبة 7.

- الذيد 6.

- حتا 6.

- مصفوت 6.

- بينونة 6.

- التعاون 5.

- الفجيرة 5.

- سيتي 5.

- مسافي 4.

- جلف إف سي 3.

- فرسان هسبانيا 3.