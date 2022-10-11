المهمة الأولى لمدرب دبا الفجيرة الجديد غريغوري أمام الجزيرة

يستضيف دبا الفجيرة نظيره الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عند الساعة الخامسة والربع مساء اليوم.

وستكون المباراة الاولى لدبا الفجيرة بإشراف مدرب «النواخذة» الفرنسي غريغوري والذي تسلم مهامه بدلاً من المدرب الصربي زوران بوبوفتش.

وقال غريغوري في المؤتمر الصحافي: «سعيد بتولي مهمة تدريب دبا، ومهمتي ليست سهلة ولكني متحمس كثيراً لهذه التجربة الجديدة. وسأبذل قصارى جهدي للارتقاء بالفريق وإرضاء جمهور النادي، وسأعمل على فتح المجال أمام اللاعبين للاستفادة من مهاراتهم واستغلال طاقاتهم».