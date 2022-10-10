كايو: «شارة القيادة» تحفزني لحصد أول ألقابي مع الشارقة

أكد اللاعب البرازيلي كايو لوكاس، أن ارتداءه شارة القيادة مع فريق الشارقة يحفزه بشكل أكبر لتقديم كل ما لديه للحصول على أول لقب له مع «الملك»، مشيراً إلى أن شارة القيادة تعد مسؤولية كبيرة عليه في وجود عدد كبير من النجوم.

وقال كايو لصحيفة «بورتو أليغري غورنال» البرازيلية، إنه يشعر بالسعادة بعدما ارتدى شارة القيادة للمرة الأولى مع الفريق، موضحاً: «عندما انتقلت إلى نادي الشارقة كان هدفي الأساسي هو الفوز بالبطولات مع الفريق، وهو الأمر الذي أسعى إلى تحقيقه في الموسم الحالي، إذ أتمنى أن أحقق أول لقب لي مع (الملك)، خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين المميزين».

وأضاف: «الجميع هنا لديه الرغبة نفسها في الفوز بلقب الدوري والمنافسة على جميع البطولات، إذ إن الفريق يرغب في استعادة لقب الدوري الذي حققه في 2019، بينما قام مجلس إدارة النادي بعمل كبير من خلال التعاقد مع لاعبين لديهم إمكانات جيدة جداً أبرزهم البوسني ميراليم بيانيتش والإسباني باكو ألكاسير واليوناني كوستاس مانولاس».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن الدور الذي يقوم به عقب ارتدائه شارة القيادة، وقال: «لا شك أن شارة القيادة تعد مسؤولية كبيرة، خصوصاً مع وجود هذا العدد الكبير من النجوم، وبالفعل أنا لدي خبرة كبيرة هنا في دوري المحترفين، إذ لعبت مع العين منذ 2016 بينما انتقلت إلى الشارقة في 2020، وبشكل عام أنا أحب أن أتحمل المسؤولية وأرى أنني مستعد لهذه المهمة جيداً».

وبدأت مسيرة كايو لوكاس مع دوري المحترفين في موسم 2016‐2017، إذ حقق درع الدوري وكأس رئيس الدولة مع العين، ثم انضم إلى صفوف الشارقة في يناير 2020 على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 18 شهراً.

وشكل كايو (28 عاماً) في فترات سابقة، ثلاثياً مميزاً مع لاعبي الشارقة السابقين إيغور كورنادو وويلتون سواريز.

وخاض كايو في الموسم الماضي 20 مباراة في الدوري من أصل 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري، وبلغ عدد دقائق اللعب في هذه المباريات 1651 دقيقة، وسجل 14 هدفاً، وصنع ستة أهداف.

ونظراً لتألق اللاعب وظهوره بمستوى كروي متطور فقد أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، العام الماضي، عن تجديد عقد كايو ثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024، وذلك في إطار خطة النادي في المحافظة على اللاعبين المتميزين الذين يخدمون أهداف النادي في البحث عن التميز والإنجازات والألقاب والانتصارات في مختلف المسابقات والبطولات.