منتخب «الشراع الحديث» يدخل اليوم أجواء بطولة العرب في عُمان

تغادر اليوم بعثة منتخب الشراع الحديث إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في بطولة العرب بمدينة مصانع، وتقام بين 11 و15 الجاري. وتضم البعثة 17 لاعباً ولاعبة، وخمسة من المدربين، والمدير الفني للاتحاد، زهير البلاط، وإداري المنتخب، يوسف البستكي.

وقال إداري ومدرب المنتخب يوسف البستكي لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة محطة مهمة للمنتخب للاحتكاك بنخبة اللاعبين العرب عموماً والخليجيين خصوصاً، قبل العودة إلى البطولات القارية والعالمية المدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي المانحة لنقاط تصنيفية مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2024».