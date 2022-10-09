«سهم 170» بطلاً لأولى جولات «الشراعية 43 قدماً» في دبي

توّج طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبدالله الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد الحمادي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس. وشهد السباق مشاركة كبيرة زادت على 70 قارباً اصطفت جميعها قبالة الواجهة المائية لـ«دانة الدنيا» دبي، بين جزر ديرة وجزر العالم، لتبحر بسلام على مياه الخليج العربي وترسم لوحة زاهية من هناك لمسافة زادت على 14 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية قبالة شواطئ جميرا بالقرب من فندق «برج العرب».

وحلّ في المركز الثاني القارب «نزاع 70» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، وثالثاً القارب «الظفرة 87» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي. وقام جمال زعل المهيري، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية بالإنابة مشرف السباق، بتتويج القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.