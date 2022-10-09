قمة الشارقة والجزيرة رسمت شكل المنافسة.. والوصل قادر بشروط

أكدت الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين التي اختتمت أول من أمس، جاهزية الشارقة والجزيرة للمنافسة على لقب البطولة بعد قمة استثنائية رائعة جمعت الفريقين وسط حضور جماهيري كبير، وانتهت بالتعادل الإيجابي، في مباراة شهدت ستة أهداف رائعة، ورغم تقدم الجزيرة فإن الشارقة عاد بقوة ليتعادل، ويرفض الفريقان الخسارة ويتركا الحسم للجولات المقبلة.

وبعد مرور خمس جولات أثبتت كتيبة المدرب الروماني كوزمين قدرتها على العودة إلى المباراة في أي وقت بعد التأخر، وحدث هذا الموقف من قبل في مباراة عجمان عندما تأخر الفريق ثم عاد وفاز رغم إهدار ركلة جزاء في هذه المباراة، وأثبت كوزمين قدرته من جديد على التعامل مع ظروف المباراة في قمة الجزيرة بما يملك من أدوات.

في المقابل يعيش الجزيرة فترة رائعة مع تألق وتوهج الهداف التاريخي علي مبخوت، الذي وصل إلى تسعة أهداف في خمس مباريات متفوقاً على كل اللاعبين الأجانب في دورينا، ليعطي للفريق مكانته الهجومية، وهو ما عاناه «فخر أبوظبي» الموسم الماضي، وكان سبباً في ضياع لقب الدوري منه الذي حققه الموسم قبل الماضي بفضل تألق مبخوت أيضاً.

وبعد فترة كبيرة من عدم الظهور في مربع الكبار ظهر فريق الوصل في وصافة جدول الترتيب للمرة الأولى متخطياً فريق الجزيرة بفارق الأهداف، ويبتعد بنقطتين فقط عن فريق الشارقة المتصدر وتفوق على العين، وهي نتائج تحسب لمجلس إدارة الوصل الذي دعم الصفوف بعدد من اللاعبين، والرهان على الموهبة عموري والتعاقد معه، ويتبقى فقط مواجهة فرق الصدارة وهي الاختبار الحقيقي للوصل لمعرفة قدرته الحقيقية في الصراع على لقب الدوري، ويحتاج الفريق إلى بعض العمل من أجل المنافسة على اللقب خصوصاً في الجناحين والدفاع.

وفي الجانب الآخر يعاني النصر في موسم جديد بعدما خسر أمام الوحدة برباعية، ليعيش الفريق أزمة جديدة مع جمهوره المتعطش للمنافسة على لقب الدوري، أما الوحدة فراهن على التغيير المبكر ونجح في ذلك في أول مباراة للمدرب الجديد خيمينيز، ليحقق ثاني فوز ويصحح من أوضاعه ويعلن عن عودته، وهو ما حدث في الموسم الماضي أيضاً بعد بداية متعثرة.

المنافسة في وسط الجدول اتسعت مع تحقيق عجمان فوزه الثاني، وخسارة البطائح وتعادل اتحاد كلباء مع شباب الأهلي الذي أصبح فريقاً محيراً بما يملك من إمكانات، لكنه غير قادر على اثبات نفسه في فرق الصدارة، ويبدو أن هذا الوضع سيبقى هذا الموسم بعد خسارة أربع نقاط إضافية وتوقف رصيده عند سبع نقاط فقط، وخسر ثماني نقاط في خمس جولات.

من جانبه أصبح فريق بني ياس في خطر حقيقي بعد التوقف عند النقطة الرابعة والمركز 12 في جدول الترتيب، وأقرب الفرق لمراكز الهبوط، والغريب أن الفريق نجح في إيقاف الجزيرة، لكنه لم ينجح في مساعدة نفسه في بقية المباريات، وخسر مباراة عجمان وبقي في مراكز الخطر ويعيش موسماً صعباً مرة أخرى بعد فترة كبيرة كان فيها ضمن أندية المنافسة على اللقب، وأقربها الموسم قبل الماضي عندما أنهى البطولة في المركز الثاني.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن الجولة الخامسة أثبتت رغبة الجزيرة والشارقة الحقيقية في الفوز بلقب الدوري، وهما الفريقان الأكثر جاهزية للمنافسة بما يملكان من عناصر وإمكانات وكوادر فنية تؤهلهما لذلك خصوصاً بعد قمة الجولة الخامسة.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة والجزيرة يملكان الحلول الهجومية والدفاعية كافة للتعامل مع المباريات، خصوصاً الحلول الهجومية، لكن تتبقى بعض الأخطاء الدفاعية المتواجدة في الفريقين، والتي قد تؤثر على الفريقين في بعض المباريات، وظهرت في فريق الشارقة بمباراتي عجمان والجزيرة».

وأضاف: «مازلت عند وجهة نظري أن الوصل يحتاج إلى الدعم في بعض الخطوط من أجل التفكير في المنافسة على لقب الدوري، والتواجد في مركز الوصيف مع المساندة الجماهيرية الكبيرة، وتكرار الانتصارات تضمن للفريق التواجد في مربع الكبار على أقل تقدير، أما النصر فلا جديد يذكر، إذ استمر في عدم قدرته على التعامل مع مجريات المباراة، بجانب وجود أخطاء فردية ساذجة».

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