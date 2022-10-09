المنتخب يختتم بطولة العرب للدراجات في الوصافة وبـ29 ميدالية

حصد نجما منتخب الدراجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، الذهبية الأخيرة لبعثة المنتخب في ختام المشاركة اليوم بالبطولة العربية في "المضمار"، والتي أقيمت في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة على مدار 5 أيام. وجاء التتويج بالذهبية في سباق الماديسون الأولمبي، ليحافظ المنتخب على صدارة العرب في سباقات المضمار الأولمبية.

وبذلك وصل إجمالي ميداليات الإمارات في البطولة إلى 29، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و6 برونزيات، ليحتل المنتخب المركز الثاني خلف المنتخب المصري صاحب العدد الأكبر من المشاركين. واقتنصت دراجات الإمارات المركز الثاني من الجزائر الذي احتله الموسم الماضي.

وشهد اليوم الختامي سباقات للشابات وسباق الماديسون للرجال والشباب، وأسفر عن فوز يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري من المنتخب بالمركز الأول ومصر بالمركز الثاني والجزائر بالمركز الثالث، لتختتم المشاركة بعدد أكبر من الميداليات مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ 28 ميدالية ملونة في المركز الثالث بالترتيب العام.