«سوبر اليد» تغري الشارقة وشباب الأهلي

يحل فريقا اليد في نادي الشارقة وشباب الأهلي، عند السابعة من مساء اليوم، ضيفين على صالة النصر، في لقاء يطمح خلاله الفريقان للتتويج بلقب «كأس السوبر الإماراتي»، أولى مسابقات الموسم الجديد، ويمنح صاحبه تمثيل الدولة في النسخة الخامسة من «السوبر الإماراتي البحريني»، المقررة إقامتها نهاية الشهر الجاري في البحرين.

وحجز الشارقة مقعده في السوبر، بعد أن انتزع لقب بطولة الدوري للموسم الماضي، قبل أن تمنح لوائح لجنة المسابقات «فرسان دبي» التأهل عن مركزه الثاني في مسابقة «كأس رئيس الدولة»، خصوصاً أن الشارقة كان قد هيمن على رباعية موسم 2021-2022، بما فيها تتويجه بطلاً للكأس.