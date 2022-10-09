مساعد مدرب بني ياس يرجع سبب الخسارة أمام عجمان إلى «الإرهاق»

عزا المدرب المساعد في بني ياس، أحمد الحمادي، سبب الخسارة من عجمان، أول من أمس، بهدفين دون رد، إلى «مباراة الجزيرة»، التي «تسببت في إرهاق اللاعبين»، بحسب ما قاله في تصريحات صحافية، عقب نهاية مباراة عجمان في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتجمد رصيد بني ياس عند أربع نقاط، بينما وصل عجمان إلى النقطة السابعة. وقال أحمد الحمادي: «خسرنا بسبب الإرهاق الناتج عن الأداء القوي الذي قدمناه أمام الجزيرة في مباراة الجولة المنصرمة، كما

تأثرنا بالغيابات، ومن بينها جواو فيكتور وجاستون سواريز». وغاب مدرب بني ياس، الروماني إيسايلا، عن المواجهة، بسبب تعرّضه للطرد في لقاء الجولة الرابعة من الدوري، ليحل الحمادي بديلاً عنه.

وأشاد الحمادي بمستوى جميع لاعبي بني ياس أمام عجمان، مؤكداً تفوق لاعبيه في مُعظم فترات المباراة، وصناعة العديد من الفرص، التي لم يوفق الفريق في ترجمتها إلى أهداف. وختم: «فريقنا استفاد من المباراة، وسيعمل الطاقم الفني على تلافي الأخطاء التي حدثت في اللقاء».

من جانبه، أكد حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، أن هناك الكثير من علامات الاستفهام على ما يقدمه فريقه في الدوري. وتابع في تصريح صحافي: «بني ياس الذي كان يُنافس على بطولة الدوري، سجل هدفين فقط خلال خمس مباريات، ومَن سجلهما هم المدافعون، لا يُعقل أن نكون في المركز الـ11».

وأضاف: «لا ألقي باللوم على أحد بعينه، ولكن أتحدث عن واقع علينا أن نراجع أنفسنا فيه بشكل أفضل، ونقف على مواطن الخلل ونعالجه. بني ياس فريق كبير، ومكانه الطبيعي أن يكون في طليعة المنافسين على اللقب».

وزاد: «لا توجد أعذار يمكن أن نقدمها طالما أن الدوري دارت عجلته، وما ينبغي علينا فعله هو أن نقاتل بالمجموعة الحالية، التي أظهرت وجهاً إيجابياً في مباراة الجزيرة الماضية، وكان يجب أن نستمر على الصورة نفسها أمام عجمان، ولكن ربما ظروف الغيابات كان لها تأثير سلبي علينا». وأضاف: «الخسارة ليست مشكلة في كرة القدم، فلو لعبنا بصورة جيدة وأضعنا الفرص لن يلومنا أحد على ما نقدمه، لكن العيب أن نخسر من دون أداء». وختم: «علينا أن نطوي صفحة عجمان، ونركز على عودة بني ياس، فنحن مازلنا في بداية الموسم، والفريق بوسعه أن يصنع الكثير في المستقبل».

بني ياس قدم مباراة كبيرة في الجولة الرابعة أمام الجزيرة لكنه عاد إلى دوامة الهزائم أمام عجمان في الجولة الخامسة.