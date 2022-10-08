دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يهزم النصر برباعية

نجح مدرب الوحدة الجديد، الإسباني مانويل خيمينيز، في أول اختبار له مع أصحاب السعادة وقاده لتحقيق الفوز على ضيفه النصر بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد آل نهيان في ختام المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

فبعد شوط أول سلبي تمكن جواو بيدرو، وطحنون الزعابي وروبين فيليب، ولويس ميغيل من تسجيل أهداف اللقاء في الدقائق، 53 و63 و85، و90.

وقفز الوحدة بهذا الانتصار من المركز التاسع إلى الخامس برصيد سبع نقاط، فيما تراجع النصر للمركز العاشر بعد أن تجمد رصيده عند خمس نقاط.

وقدم الوحدة وجهان متناقضات في مباراة النصر، اذ لم يشهد الشوط الاول فرصًا خطرة، من جانبه، فجاءت أولى المحاولات من جانب الضيوف عبر ريان مينديز، من انفراد أنقذه الحارس، محمد الشامسي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويهدر فرصة من كرة ضربت في وجه حارس الوحدة وارتدت من دون أن تجد المُتابع.

وأبى النصر أن يُنهى الشوط الأول متقدما في أسهل فرص المباراة، من خطأ ارتكبه محمد الشامسي، الذي خرج من مرماه بالخطأ لتتهيأ الكرة أمام المدافع المتقدم جلوبر ليما والذي سدد بجوار القائم وكان المرمى خال من حارسه.

وفي الشوط الثاني، أحدث التغير الذي أجراه مدرب الوحدة، مانويل خيمينيز، باشراك لاعبه المصري، أحمد رفعت في تحسن واضح على أداء العنابي الهجومي، ومن أول فرصة مُحققة تمكن جواو بيدرو من تسجيل هدف التقدم من تسديدة أرضية من داخل الصندوق استقرت على يسار الحارس.

وبعدها بعدة دقائق هدد أحمد رفعت مرمى النصر وسط ارتباك غير مبرر من لاعبيه بتسديدة من خارج الصندوق استقرت بين أحضان الحارس.

ولم يفوت الوحدة الفرصة وتمكن طحنون الزعابي من تعزيز تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني من تمريرة جواو بيدرو.

وجاء الدور على روبين ليضيف الهدف الثالث من تسديدة ارتطمت بأحد مدافعي النصر وخدعت الحارس.

ثم اختتم لويس ميغيل أهداف اللقاء من لعبه جماعية مميزة صنعها أحمد رفعت وسجل منها اللاعب البرتغالي