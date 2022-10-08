فوز الجزيرة الحمراء وتعادل الذيد ومسافي والتعاون والرمس

فاز فريق الجزيرة الحمراء على ضيفه «فرسان هسبانيا» برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت اليوم السبت ليصبح رصيده عشر نقاط في الصدارة (مؤقتا) بانتظار ختام مباريات الجولة يوم غد، بينما لدى «فرسان هسبانيا» ثلاث نقاط في المركز الاخير، وتعادل التعاون مع الرمس بهدف لمثله، ليصبح رصيد الرمس ثمان نقاط في المركز الرابع والتعاون خمس نقاط في المركز 11.

وتعادل مسافي مع الذيد بهدف لمثله ليصبح رصيد الذيد ست نقاط في المركز السابع، ومسافي أربع نقاط في المركز الثالث عشر.