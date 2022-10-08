خورفكان والبطائح.. كل الأنظار على زيناردي

يستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، لقاء خورفكان مع البطائح ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وسيظهر في المنطقة الفنية للبطائح مدرب خورفكان السابق البرازيلي كايو زيناردي، الذي سبق له تدريب «النسور» في بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته مما يضفي على المباراة نكهة كروية مضافة، فضلاً عن أهمية المباراة التي يمكن وصفها بأنها نقطة تحوّل للفريقين، حيث سيبارح خورفكان «النسور» المركز الأخير (نقطة واحدة) في حالة الفوز، بينما سيقود الانتصار فريق البطائح (ست نقاط) للوصول إلى النقطة التاسعة لتكون أفضل بداية لفريق صاعد للمحترفين من أول موسم. وتعتبر المباراة مهمة جداً لأصحاب الأرض فريق خورفكان الذي مازال ينتظر تحقيقه للفوز الأول في الموسم الجاري بعد ثلاث خسارات وتعادل وحيد.

ويتطلع محترفو «النسور» الجدد، خصوصاً البرازيلي رامون لوبيز واليوناني بانوجويوتيس اللذين التحقا بـ«النسور» قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية إلى تقديم أفضل أداء لإثبات جدارتهما وصحة التعاقد معهما، كما يتطلع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري إلى تحقيق أول نتيجة إيجابية مع فريقه. ويملك البطائح لاعبين مميزين مثل الكاميروني أناتول بيرتراند والبرازيلي لورنسي جو والبرتغالي جواو بيدرو، يمكنه الرهان عليهم في المباراة.