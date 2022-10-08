بينونة يتغلب على «سيتي» في دوري «الهواة»

فاز فريق بينونة على ضيفه «سيتي» بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى. وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد بينونة ست نقاط في المركز الثامن، بينما بقي رصيد «سيتي» خمس نقاط في المركز الـ10. وتأثر فريق «سيتي» بخروج لاعبه النيجيري أديبا جيمس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 29. وسجل لفريق بينونة خليل حسين الخوري في الدقيقة الثانية، والإيفواري دياي توري هدفين في غضون دقيقتين 78 و79. وسجل لـ«سيتي» حمد عيسى فهد في الدقيقة 21.