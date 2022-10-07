عجمان يعمق أزمة "السماوي" ويحتفل بالنقطة الـ7

واصل عجمان، سلسلة انتصاراته، وحقق الفوز الثاني له على التوالي على حساب بني ياس، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وجاء هدفي عجمان عن طريق الكونغولي، برستيج ميونجو، في الدقيقة 12 ثم أضاف التونسي فراس بالعربي الهدف الثاني في الدقيقة 90+4. وبلغ عجمان النقطة السابعة في المركز الخامس، وظل بني ياس بأربع نقاط في المركز الـ11، لتستمر أزمة النتائج بالنسبة لـ"السماوي".

ودخل عجمان المواجهة بنية إحراز هدف مبكر، وتحقق له ما أراد، عندما توغل محمد إسماعيل من جهة اليمين ووزع كرة عرضية على رأس برستيج، الغير مراقب ليودعها في مكان صعب على الحارس فهد الظنحاني.

وأظهر بني ياس ردة فعل طبيعية، فتخلى عن حذره الذي كان عليه في البداية وضغط بكل خطوطه، وسنحت له أقرب فرص اللقاء لإدراك التعادل من ضربة ثابتة من مكان جيد نفذها خيمينز، وأبعدها الحارس لضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني لاحت العديد من الفرص لعجمان سجل منها هدفين، ولكن تقنية الفيديو ألغتهما. ونجح التونسي فراس بالعربي في تأكيد الفوز لعجمان بالهدف الثاني، من تمريرة ساحرة للمغربي وليد أزارو، لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.