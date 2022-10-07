ثلاثية لخيول "غودولفين" في مهرجان "دبي لأبطال المستقبل"

حققت خيول "غودولفين" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، ثلاثة انتصارات، في سباقات اليوم الافتتاحي من مهرجان "دبي لأبطال المستقبل"، الذي استهل اليوم على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق، ويسدل الستار عنه يوم الأحد، ويعد قمة الموسم الذهبي في بريطانيا لخيول السنتين، ويتحول من خلاله الفائزون إلى منافسين بارزين على ألقاب السباقات الكلاسيكية الكبرى للموسم المقبل.

وجاءت ثلاثية "غودولفين"، بتتويج المهر "النافر" بقيادة الفارس باتريك دوباس، بلقب الشوط الخامس "أولد رولي كب" المصنف ضمن فئة "هانديكاب" لمسافة 2400 متر، ثم انتزعت المهرة "دريم أوف لوف" بقيادة الفارس وليام بيوك، لقب الشوط السادس "غودولفين ستيكس" المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر عشبي، قبل أن تستكمل الثلاثية بتتويج المهرة "كريتيف فلير" بقيادة الفارس وليام بيوك في الشوط الثامن والأخير "برايد ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 2000 متر.