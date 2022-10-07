شباب الأهلي يكتفي بنقطة مخيبة أمام كلباء

تعثر اليوم شباب الأهلي مجدداً بتعادله مع اتحاد كلباء دون أهداف في افتتاح الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى سبع نقاط، ويصل "النمور" إلى الرصيد نفسه من النقاط.

ورغم تفوق شباب الأهلي في وسط الملعب بشكل نسبي، لكن الأفضلية كانت لكلباء في الشوط الأول، إذ أهدر الفريق الضيف أكثر من فرصة محققة لإحراز الهدف الأول أبرزها تسديدة قوية من وليد راشد تصدى لها الحارس حسن حمزة، وتابعها أحمد عامر بتسديدة ثانية ولكن حمزة أبعد الكرة إلى ركنية، كما تألق حارس شباب الأهلي في التصدي لتسديدة صاروخية من الأرجنتيني راميرز، أما أبرز فرص "فرسان دبي" فكانت تسديدة السوري عمر خريبين وتصدى لها عيسى أحمد.

وشهد الشوط الثاني تحسن أداء شباب الأهلي وأهدر إيغور خيسوس فرصة سهلة وسدد الكرة في يد الحارس عيسى أحمد (50)، بينما تصدت العارضة لتسديدة قوية من يوري سيزار في الدقيقة 62، وبالطريقة نفسها أبعدت العارضة فرصة خطرة لاتحاد كلباء عن طريق الإيطالي دانيل بيسا (76) لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.