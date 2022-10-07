عجمان يبحث عن ابتسامة أولى على ملعبه أمام بني ياس

يبحث عجمان عن انتصار أول يُفرح جماهيره على ملعبه، حين يستقبل بني ياس الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. ولم يعرف «البرتقالي» طعم الانتصار على ملعبه في مباراتين (تعادل مع العين 1-1، وخسر من الشارقة 2-3).

وارتفعت معنويات لاعبي عجمان بدخول منطقة الأمان، بعد الفوز في الجولة الماضية خارج أرضه أمام دبا 3-1. لكن مواجهة بني ياس لن تكون سهلة، بعد أن أوقف «السماوي» انتصارات الجزيرة في الجولة الماضية، وتعادل معه 1/1 رغم لعبه بـ10 لاعبين. وما يقلق مشجعو عجمان هي الأفضلية التي يتمتع بها «السماوي» في مواجهات الفريقين، إذ سبق وأن التقيا في 16 مناسبة، فاز بني ياس في ثماني مناسبات وعجمان في ثلاث فقط، وحضر التعادل في خمسة لقاءات.