كوزمين: طريقة لعب الشارقة تتحدد خلال مجريات لقاء الجزيرة

قال مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين إن «طريقة لعب الشارقة سواء بشكل دفاعي أو هجومي ستتحدد بناء على مجريات مباراة الجزيرة». ويلتقي الشارقة مع الجزيرة في قمة الجولة الخامسة بدوري أدنوك للمحترفين الجمعة المقبل. وأكد كوزمين في مؤتمر صحافي أمس أن فريقه سيسعى إلى الاستحواذ، واستغلال كل نقاط القوة في الفريق. وقال إن على فريقه أن يكون في أتم الجاهزية للمباراة.