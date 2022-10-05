منتخب الدراجات يتوج بذهبيتين في بطولة العرب للمضمار بالقاهرة

أحرز نجوم المنتخب الوطني للدراجات الهوائية اليوم 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين و3 فضيات، وذلك في اليوم الأول من البطولة العربية للمضمار التي تقام في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة، بمضمار الدراجات الدولي، وتستمر منافساتها حتى 9 الشهر الجاري.

ونجحت صفية الصايغ في حصد أول ميدالية ذهبية للإمارات في سباق 500 متر، وأحرز بعدها سيف معيوف، بطل طواف صلالة أخيرا، ذهبية سباق الاسكراتش في ختام اليوم الأول، بعد أن قدم سباقا قويا نجح فيه أيضاً أحمد المنصوري في حصد الميدالية الفضية، بينما تكفلت البطلة الصاعدة هدى حسين، من إحراز فضيتين في اليوم الأول على مستوى فئة «الشابات»، في سباقي الاسكراتش، و500 متر شابات.