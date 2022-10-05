قال لاعب فريق الشارقة، الإسباني باكو ألكاسير "وظيفتي تسجيل الأهداف وسعيد بتجربتي مع الشارقة". وجاء حديث ألكاسير في المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عقد اليوم بمقر النادي، وذلك قبل لقاء القمة بين الشارقة والجزيرة الجمعة المقبل في الجولة الخامسة بدوري أدنوك للمحترفين. وتابع: رغم أن وظيفتي تسجيل الأهداف، لكنني في ذات الوقت علي المشاركة في الجانب الدفاعي، وكذلك التحرك في الملعب دون كرة لإفساح المجال للاعبين الآخرين في الملعب.

وقال أيضا "أشكر الجهاز الفني والإداري للفريق وزملائي اللاعبين على مساعدتي في التأقلم السريع مع الفريق". وسجل الكاسير حتى الآن مع الشارقة ثلاثة أهداف خلال أربع مباريات خاضها منذ التعاقد معه أخيرا.

في جانب آخر، قال مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين إن «اللعب بطريقة دفاعية أو هجومية سيتحدد بناء على مجريات مباراة الجزيرة». وأكد كوزمين في المؤتمر الصحافي إن فريقه سيسعى إلى الحصول على الكرة أكثر والاستحواذ، واستغلال كل نقاط القوة في الفريقة، خاصة بالنظر إلى أهمية المباراة وضرورة الاستمرار في نسق الانتصارات.

وشدد على أن طبيعة المباراة هي التي تحدد نوعية الخطة التي سيقوم بها خلال المباراة الصعبة، مشيدا بتميز فريق الجزيرة وتوفره على لاعبين جيدين. وقال إن فريقه عليه أن يكون في أتم الجاهزية للقمة المقبلة.

