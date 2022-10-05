«اتفاقية» لاكتشاف مواهب الكاراتيه المواطنة.. وتدريبهم مجاناً

أبرم اتحاد الكاراتيه، اتفاقية تعاون مع أكاديمية «مينتور» الرياضية، تمتد ثلاث سنوات، وتعنى باكتشاف ورعاية المواهب من اللاعبين المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وتدريبهم بالمجان.

جاءت مراسم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والأمين العام للاتحاد حميد شامس، والأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبدالله البادي، ورئيس أكاديمية «مينتور» الرياضية الدكتورة مايا الهواري، ومدير برنامج الموهوبين في أكاديمية «مينتور» الرياضية معتز عبدالسلام. وقال اللواء الرزوقي، في كلمته بالمؤتمر، إن «الاتفاقية تهدف إلى اكتشاف المواهب من العناصر المواطنة في الأحياء والمدارس الحكومية، الذين تراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، ورعايتهم بما يضمن زيادة انتشار اللعبة، وإمكانية رفد الأندية بالعناصر الوطنية، وحتى المساعدة في تأسيس أندية جديدة على مستوى الدولة، ويخدم في المستقبل القريب في إمكانية رفد المنتخبات الوطنية بالدماء الشابة من حيث الكم والنوع». وأوضح: «تطلعاتنا كبيرة من خلال هذه الاتفاقية إلى قدرة الاتحاد على مساعدة الأندية في إيجاد الحلول لنقص الزاد البشري من العناصر الموهوبة المواطنة، الذي تعانيه غالبية ألعابنا الرياضية بصورة عامة، والكاراتيه على وجه التحديد، ورفدها بالعناصر الموهوبة من اللاعبين المواطنين، خصوصاً في المراحل السنية الصغيرة التي تشكل عماداً لمستقبل اللعبة». وأضاف: «الحضور القوي والفاعل لكاراتيه الإمارات على الساحتين الدولية والقارية، خصوصاً في تولي أبناء الدولة مناصب رفيعة في الاتحادات الدولية والآسيوية والإقليمية، بجانب نجوم اللعبة من اللاعبين واللاعبات أصحاب الإنجازات آسيوياً وإقليمياً، يحملنا المسؤولية في إيجاد عناصر الصف الثاني القادرين على إكمال مسيرة الإنجازات، والارتقاء بها رياضياً، نحو تتويج (كاراتيه) الإمارات بألقاب بطولات العالم، والتواجد المشرف في الدورات الأولمبية، لتتكامل هذه المسؤولية مع وضع حلول ناجعة من قبل الاتحاد تضمن هذه الاستمرارية، أبرزها توسيع قاعدة انتشار اللعبة، واكتشاف ورعاية المواهب المواطنة التي تزخر بها المدارس والأحياء، ومن ضمنها الاتفاقية التي نبرمها اليوم مع أكاديمية (مينتور) وتحت إشراف مباشر من الاتحاد».

بدوره قال معتز عبدالسلام، إن «الاتفاقية الجديدة ستتيح للأكاديمية التوجه إلى المدارس، وتنظيم حصص تدريبية تسمح باكتشاف المواهب، إذ نستهدف في عامنا الأول رفد الاتحاد بمعدل 20 إلى 25 من اللاعبين المواطنين الموهوبين».