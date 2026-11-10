الوطني الاتحادي يناقش دعم الرياضة والرياضيين

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر الاجتماع ممثلو اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية، وعدد من الاتحادات الرياضية، شملت اتحادات الإمارات لكرة الطائرة، والرياضات الجوية، وكرة القدم، والشراع والتجديف الحديث، والمصارعة، والشرطة الرياضي، والرياضات البحرية، ورياضة المرأة، والفروسية والسباق، ورفع الأثقال، والكاراتيه، والرماية، وألعاب القوى، والملاكمة، والرياضة للجميع، والصقور، والترايثلون، والرياضات المائية، والشطرنج، والقوس والسهم، والدراجات، والتايكواندو، والرياضات الشتوية.

وناقشت اللجنة مع المشاركين في الاجتماع عدداً من التحديات المتعلقة بكفاية الدعم المالي وتنويع مصادر تمويل الاتحادات الرياضية، وآليات التعاون والتنسيق بين اللجنة الأولمبية والمدارس فيما يتعلق بمناهج التربية الرياضية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتطوير رياضة أصحاب الهمم. كما بحثت مبادرات استقطاب رعاية القطاع الخاص وتوجيهها لدعم الرياضيين والقطاع الرياضي، وأوجه الدعم المقدمة للمدربين المواطنين، والإجراءات التي تتخذها اللجنة الأولمبية لمعالجة الشكاوى وتلبية احتياجات الرياضيين.

وتطرق الاجتماع إلى الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الاتحادات الرياضية الإماراتية، ومنها الميزانيات، والتعاقدات مع اللاعبين المحترفين، والتأمين على اللاعبين، وتراخيص المنشآت الرياضية، وأهمية تنويع الأنشطة الرياضية في المؤسسات التعليمية، ومستقبل اللاعبين، إضافة إلى الهياكل الوظيفية، والشؤون الإدارية والمالية والامتيازات.

وتشمل محاور الموضوع العام سياسات تعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية واكتشاف المواهب، وتطوير الرياضة التنافسية ودعم الرياضيين واستدامة مسيرتهم، إلى جانب حوكمة الاتحادات الرياضية وآليات الدعم المالي.