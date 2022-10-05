خيمينيز يعد جماهير الوحدة بكأس رئيس الدولة

وعد مدرب الوحدة الجديد، الإسباني مانويل خيمينيز، جماهير «العنابي» ببذل قصارى جهده لإسعادهم والحصول على لقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين الوحدة والشارقة في 21 أكتوبر الجاري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال خيمينيز خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه مدرباً جديداً للعنابي: «لامست عن قُرب شغف الجماهير للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة، وأحاديثهم معي كانت منصبّة على تلك المباراة تحديداً».

وتعاقد الوحدة مع خيمينيز حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للبرتغالي كارلوس كارفالهال الذي أقيل من منصبه بعد أربع جولات من دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف: «أنا سعيد كثيراً بالعودة لنادي الوحدة الذي سبق أن عملت به قبل موسمين، والفريق تطور بصورة كبيرة من خلال العناصر التي تم استقطابها خصوصاً البرازيلي جواو بيدرو، الذي أوصيت إدارة النادي بالتعاقد معه خلال فترة ولايتي الأولى».

وأكمل: «أعلم أن الفترة المقبلة صعبة للغاية وهدفي تقديم الأفضل مع الفريق خصوصاً مع وجود عناصر مميزة من اللاعبين، أمثال إسماعيل مطر واللاعبين الأجانب، ولا شك أن مساندة الإدارة والجماهير سيكون لها مفعول السحر على الفريق في تلك الفترة».