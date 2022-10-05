لوان بيريرا.. من لاعب «طوارئ» إلى صانع انتصارات الشارقة

تحوّل لاعب الشارقة، المحترف البرازيلي لوان بيريرا، الذي يلعب في صفوف النادي ضمن فئة المقيمين من لاعب طوارئ تتم الاستعانة به عند الحاجة إلى لاعب أساسي، إذ شارك أساسياً في تشكيلة الشارقة خلال الجولات الأربع الماضية، بعدما فرض نفسه بقوة بسبب الأداء المميز والمستوى الفني الذي ظل يقدمه.

ويعد لوان بيريرا «22 عاماً»، حالياً، أحد أبرز صانعي انتصارات الملك الشرقاوي بتسجيله حتى الآن أربعة أهداف بواقع هدف في كل مباراة من المباريات الأربع الماضية، متصدراً ترتيب هدافي الفريق.

وأسهم لوان بيريرا، الذي انضم إلى صفوف الشارقة في فبراير 2020، في فوز الشارقة في الجولات الأربع الأولى، وتصدر مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ففي افتتاح الدوري سجل بعد مرور ثماني دقائق فقط على انطلاقة المباراة أمام شباب الأهلي، وواصل اللاعب تألقه ونجح في سجل الهدف الثالث في مرمى بني ياس ضمن الجولة الثانية وفاز الشارقة 3-صفر، وأمام عجمان ضمن الجولة الثالثة سجل الهدف الثاني وفاز الشارقة 3-2، وفي الجولة الرابعة سجل اللاعب الهدف الثاني في شباك خورفكان، وكان أحد أبرز اللاعبين الذين قادوا الفريق لفوز كبير 3-صفر.وتقديراً للمستوى المتطور الذي ظل يقدمه كافأ النادي اللاعب لوان بيريرا بتجديد عقده في فبراير من العام الماضي حتى 2024.

نادي الشارقة جدّد عقد بيريرا حتى 2024، تقديراً للمستوى المتطور الذي يقدمه.