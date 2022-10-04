لجنة الانضباط تحدد موعد الحكم في قضية شنكالاي.. و"غرامات بالجملة"

قررت لجنة الانضباط خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، حجز الدعوى للحكم في الشكوى المقدمة من نادي البطائح ضد مشاركة توماس شنكالاي لاعب الوصل في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والبت فيها خلال جلسة 11 أكتوبر المقبل.

كما اطلعت اللجنة على طلب تنحي حسن الشيباني عضو اللجنة عن النظر الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد نادي الوصل المتعلقة بالأحداث الجماهيرية التي حدثت بعد انتهاء المباراة, التي جمعتهما في الجولة الماضية من المسابقة نفسها، وقررت اللجنة إحالة الشكوى إلى نادي الوصل للرد يوم الإثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر المقبل، كما اطلعت لجنة الانضباط على تقرير حكم تلك المباراة، وقررت توجيه عقوبة لفت النظر لنادي النصر بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات المياه في أرض الملعب.

واطلعت اللجنة على المذكرة التعقيبية المقدمة من نادي حتا لشكواه ضد نادي العروبة في مسابقة دوري الدرجة الأولى, وقررت لجنة الانضباط إحالة المذكرة إلى نادي العروبة للرد يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر المقبل.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الفجيرة محمد سالم ناصر أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ثمانية ألاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، كما قررت اللجنة فرض عقوبة مالية قدرها عشرون ألف درهم على نادي فورسان هيسبانيا، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بسبب إدخاله فحوصات لاعبين إثنين غير صالحة على النظام الإلكتروني، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وفرضت غرامة مالية على نادي دبا الحصن قدرها ألفي درهم لحصول لاعبيه على ثمانية بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي العروبة في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عامًا، كما غرمت اللجنة ناديي الإمارات ودبا مبلغ وقدره خمسمائة درهم على كل منهما، لتأخرهما في النزول لأرضية الملعب لمدة سبع دقائق قبل بداية الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما في مسابقة دوري الشباب تحت 18 عامًا.

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 500 درهم على نادي الوصل ورأس الخيمة، لتأخرهما في النزول لأرضية الملعب لمدة ست دقائق فبل بداية الشوط الثاني لمباراتهما في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عامًا.

وقررت لجنة الانضباط منع إداري فريق مسافي في مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عامًا (ب) من مرافقه فريقة لمدة خمس مباريات، وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس.

وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 12 عامًا (ب)، فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي اتحاد كلباء قدرها ألفي درهم لمخالفته بروتوكول المباريات، بسبب تسجيله لاعب ليس لديه نتيجة فحص صالحة على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة،، وفرضت قيمة الغرامة نفسها على نادي البطائح للمخالفة ذاته، لعدم إدخاله فحص مدرب حراس المرمى على النظام الإلكتروني.

وغرمت اللجنة نادي العين مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لتسجيله المدرب وإداري فريق الأشبال تحت 11 عامًا (أ) وليس لديهما نتيجة فحص صالحة على النظام الإلكتروني.